Arrestime në Tunizi - lidhje me Anis Amrin

Autoritetet në Tunizi kanë arrestuar nipin e të dyshuarit për sulmin në tregun e Berlinit, Anis Amri, së bashku me dy të dyshuar të tjerë islamik të lidhur me Amrin, tha sot ministria e brendshme.

Tre të dyshuarit thuhet të jenë anëtarë të një cellule terroriste të lidhur me terroristin Anis Amri thuhet në deklaratë. Ata u arrestuan të premten.



Ndërkohë qindra njerëz dolën sot në një miting kundër ekstremizmit në Tuniz. Ata i kërkuan qeverisë të sjellë në atdhe shtetasin tunizianë që jetojnë jashtë dhe kanë lidhje me organizatat ekstremiste, në mënyrë që të përballen me drejtësinë në vendin e tyre.