Shkodër, fëmijët ndihmojnë familjet në nevojë

Ndërkohë që, këtë fundviti, shumë qytete në Shqipëri kanë krijuar atmosferë festive, me mijra familje vazhdojnë të përballen me varfërinë dhe problemet sociale që rrjedhin prej saj. Kjo ka nxitur një grup të fëmijëve të fshatit "SOS" në Shkodër që, në këto fundviti, të hapin një panair me punimet e tyre, në qendër të qytetit. Të ardhurat e fituara nga shitja e tyre, ata do t'ia dhurojnë fëmijëve dhe familjeve më në nevojë. Zona Veriore e Shqipërisë vazhdon të ketë numrin më të madh të famljeve që jetojnë në nivelin e varfërisë ekstreme.