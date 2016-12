Kosova dhe sfida ndaj terrorizmit gjatë vitit 2016

Në Kosovë, autoritetet thanë se gjatë këtij viti janë arrestuar 33 persona dhe janë ngritur 30 kallëzime penale ndaj 78 individëve për veprën penale të terrorizmit. Ata thanë se me gjithë arritjet, ende mbetet sfidë trajtimi i kësaj dukurie, posaçërisht të personave tashmë të radikalizuar. Ndërsa organizatat e shoqërisë civile po bëjnë thirrje që të shtohet kujdesi në çështjen e luftëtarëve të huaj, pasi sipas tyre, Kosova përballet jo vetëm me shkruajen e luftëtarëve në Lindjen e Mesme por edhe me kthimin e tyre dhe radikalizimin brenda Kosovës.