Dy deputetë dhe kryebashkiaku Rroshi pa mandat

Në Shqipëri, Komisioni qëndror i Zgjedhjeve vendosi sot të ndërpresë mandatet e dy deputetëve, Dashamir Tahiri dhe Shkëlqim Selami si dhe të kryebashkiakut të Kavajës Elvis Rroshi, duke njoftuar se në bazë të të ashtuquajturit Ligji për Dekriminalizimin, këto mandate janë të pavlefshme. Vendimi për të tre zyrtarët erdhi pas verifikimeve të kryera më parë nga Prokuroria mbi të kaluarën e tyre dhe fshehjen e disa të dhënave në formularët e plotësuar.

Për deputetin Dashamir Tahiri, I zgjedhur nga listat e PDIU-s, por që më pas kaloi në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, prokuroria deklaroi se pas hetimeve të thelluara nuk ka deklaruar në formularin për Dekriminalizimin thë dhënat se “në vitin 1995 është raportuar nga policia në Foggia për krime lidhur me falsifikimin e parave; Në vitin 2009 është dënuar nga Gjykata në Ravena (për të vuajtur 9 muaj burgim) për përdorim të një leje drejtimi shqiptare të falsifikuar” dhe se “ është kontrolluar disa herë nga policia”.

Për deputetin tjetër të LSI-së Shkëlqim Selami, rezulton se ndaj tij ka patur “një masë sigurimi ‘arrest me burg’, nxjerrë nga ana e gjykatës së Brindizit, si i dyshuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale që merrej me “Trafikim të qënieve njerëzore”. Masa ndaj tij është dhënë në vitin 1994 dhe është ekzekutuar në vitin 2006. Në kuadër të kësaj mase, ai ka qëndruar një javë në paraburgim në Brindizi dhe më pas është lënë i lirë, në vijim të hetimit”.

Një listë më e gjatë të dhënash të fshehura është zbuluar për kryetarin e Bashkisë së Kavajës Elvis Rroshi. Bëhet fjalë për “një dënim për veprën penale të përdhunimit në grup", në vitin 1995 në Itali. Nuk ka deklaruar përdorimin e disa emrave në Zvicër. Në prill 1993 ka hyrë në mënyrë të paligjshme në shtetin zviceran dhe ka kërkuar azil, 14 maj 1993, është ndaluar nga policia e Zyrihut për një rast droge dhe është dëbuar 4 muaj më vonë. Në korrik 1997 ka hyrë përsëri në mënyrë të paligjshme dhe ka kërkuar azil. Në gusht 1997 është dëbuar sërish”. Rroshi madje rezulton që në vitin 2015 të ketë qenë nën hetim, me një nga emrat e ndryshëm që ka përdorur, dhe të Agjencisë amerikane të luftës kundër drogës, DEA. Sipas prokurorisë “në vitin 2015 DEA , ka informuar autoritetet zvicerane se po hetonin një shtetas të quajtur Enver Rroshi për trafik droge dhe pastrim parash”.

Kryebashkiaku i Kavajës, ishtë vënë prej kohësh në shënjestër të akuzave për të kaluarën e tij. Në Maj ai dha dorëheqjen pasi u bë publik vendimi i dënimit të tij për “përdhunim në grup”. Kryeministri Edi Rama e kishte mbështetur publikisht atë ndaj lumit të akuzave. Por pas dorëheqjes, kreu i qeverisë reagoi duke deklaruar se “gjithkush që ka një dënim gjykate me heqje lirie, nuk e ka dot mbështetjen e Partisë Socialiste për të kandiduar për çfarëdoqoftë apo qëndruar në një detyrë publike që ka”. Megjithatë ai nuk shkoi më tej se kaq, dhe nuk firmosi shkarkimin e Rroshit i cili më pas u tërhoq nga ideja e largimit vullnetar nga detyra, ndonëse në qershor do të arrestohej. Në muajin Tetor, me vendim Gjykate atij ju hoq “arresti shtëpiak”, ndërkohë që hetimi ndaj tij vazhdon.

Ndërsa për mandatin e deputetit Selami dhe kryebashkiakut Rroshi, vendimi i KQZ-së ishte unanim, për rastin e deputetit Tahiri, tre anëtarët e propozuar nga e djathta, ishin kundër. Të tre zyrtarët kanë mundësi të ankimojnë vendimin e sotëm të KQZ-s, në Gjykatën administrative. Menjëherë pas shpalljes së vendimit, deputeti Tahiri deklaroi se “Do të ndjek gjithë hapat Kushtetues. Vendimi i KQZ ishte në kundërshtim me ligjin. Vendimi i KQZ tërësisht politik e absurd. Vendimi në kundërshtim me ligjin, do ta çoj në Kushtetuese”. PO kështu edhe deputeti tjetër Selami: “Do zbatoj vendimin, nuk e paragjykoj por do e ankimoj në Kushtetuese dhe në të gjitha institucionet ku me jepet e drejta ta bëj këtë sepse në realitet nuk jam dënuar asnjë ditë”.

Për vendimin e sotëm reagoi dhe ambasada amerikane në Tiranë, duke theksuar se “është një fitore për popullin shqiptar dhe një paralajmërim për kriminelët që po mendojnë a të jenë kandidatë në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Zyrtarët e zgjedhur apo të emëruar që plotësojnë deklarata false duhet të ndëshkohen me gjithë forcën e ligjit. Personat me dosje penale nuk mund të kenë vend në përfaqësimin e shqiptarëve”, përfundon deklarata e ambasadës amerikane.