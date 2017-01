Kongresi dhe zyra e pavarur për hetimin e shkeljeve etike

Në Dhomën e Përfaqësuesve të Kongresit amerikan, një zyrë e pavarur për hetimin e shkeljeve etike, do të jetë tani e tutje nën kontrollin e ligjvënësve dhe jo më e pavarur.

Vendimi u mor mbrëmë me 119 vota pro dhe 74 kundër pas një votimi me dyer të mbyllura me nismën e ligjvënësve republikanë.

Argumenti i tyre ishte se zyra e pavarur ndërhynte shumë tek puna e kongresmenëve.

Ky ndryshim pritet të miratohet sot zyrtarisht nga Dhoma e Përfaqësuseve, së bashku me një paketë më të zgjeruar rregulloresh të Kongresit të ri.

Zyra e Kongresit për Etikën u krijua në vitin 2008, pas disa rasteve të korrupsionit në nivele të larta, ku ishin përfshirë edhe anëtarë të Dhomës së Përfaqësuesve.

Me vendimin e miratuar dje, ligjvënësit republikanë do të kenë më tepër kontroll mbi zyrën e pavarur, e cila mbikqyrte dhe hetonte sjelljen e anëtarëve të Kongresit.

Si Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Paul Ryan, edhe udhëheqësi i shumicës, Kevin McCarthy, ishin kundër këtij ndryshimi.

Demokratët komentuan në Twitter, duke e kritikuar me forcë amendamentin e ri. Ligjvënësit demokratë thanë se vendimi e kishte burimin tek premtimi i fushatës elektorale të Presidentit të zgjedhur Donald Trump, “për ta ndryshuar për mirë situatën në Washington”, me disa reforma të etikës.

Udhëheqësja e demokratëve në Kongres, Nancy Pelosi, tha se ky veprim i republikanëve “në fakt do ta shkatërronte funksionin e zyrës së etikës”, duke eliminuar të vetmin komision të pavarur të organit ligjvënvës, që monitoronte veprimet e anëtarëve të Kongresit.

Ligjvënvësi republikan Bob Goodlatte, i cili e propozoi këtë ndryshim, tha se zyra e re, e cila do të quhet Zyra e Kongresit për Shqyrtimin e Ankesave, do t’ia paraqesë raportet e saj ligjvënësve, në vend që t’ia bëjë ato të njohura ato drejtpërsëdrejti publikut.

Në tekstin e amendamentit të propozuar nga zoti Goodlatte, thuhet se Zyra e Kongresit do të miratojë një rregullore, që ndalon shqyrtimin e akuzave anonime për anëtarët e Kongresit.