Senati zhvillon seancë dëgjimore për të emëruarit e zotit Trump

Në Senatin amerikan ka filluar seanca e konfirmimeve për anëtarët e kabinetit të administratës Trump, që parashikohet të jetë një proces rigoroz dhe me shumë debate.

Këtë javë do të zhvillohen seanca për 9 anëtarë të kabinetit të zotit Trump. Seancat e konfirmimit filluan sot, me senatorin republikan të Alabamës, Jeff Sessions, për postin e zyrtarit më të lartë të zbatimit të ligjit, atë të Prokurorit të Përgjithshëm.

Zoti Sessions po përballet me pyetje të vështira nga ligjvënësit demokratë lidhur me marrëdhëniet e tij me popullsinë me ngjyrë dhe përpjekjet e tij në të kaluarën kundër reformës së imigracionit.

30 vjet më parë, Senati e hodhi poshtë emërimin e tij si gjykatës federal, për shkak të akuzave për komente të papëlqyeshme për çështjen delikate të racës. Ai i pati mohuar këto akuza.

Jeff Sessions ishte senatori i parë që mbështeti kandidaturën e zotit Trump, në momentet kur politikanët në Washington mendonin se manjati miliarder i pasurive të patundshme nuk kihste shanse për të siguruar emërimin e partisë si kandidati republikan për president.

Donald Trump e ka cilësuar zotin Sessions si njeri me shumë vlera. Ndërkohë, Senatori demokrat i Nju Xhërsit,Cory Booker tha se do të dëshmonte kundër zotit Sessions, rasti i parë në historinë e Senatit amerikan, që një senator dëshmon kundër një kolegu të tij të emëruar për post në administratë.

Në komentet e tij për Zërin e Amerikës, senatori republikan i Wyoming John Barrasso tha se shpresonte që procesi i konfirmimit do të ishte i shpejtë, sikurse 8 vjet më parë, me administratën e parë Obama.

Donald Trump tha dje se Senati do t’i miratojë të gjitha kandidaturat e tij për kabinetin qeveritar, pasi siç u shpreh ai, ato janë të gjitha të nivelit të lartë. Por demokratët thonë se të emëruarit e zotit Trump kanë qenë të ngadalshëm në procesin e plotësimit të dokumentacionit të nevojshëm dhe në transparencën e nevojshme për çështjet e tyre financiare, të nevojshme për etikën zyrtarëve të lartë të administratës amerikane.