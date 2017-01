Trump: Sanksionet ndaj Rusisë do të vazhdojnë "të paktën për një periudhë"

Presidenti i zgjedhur Donald Trump thotë se do t’i vazhdojë sanksionet kundër Rusisë të vendosura nga administrata Obama, por kjo mund të mos zgjasë shumë.



Në një intervistë për gazetën Wall Street Journal, Donald Trump tha se do t’i mbajë sanksionet “të paktën për një periudhë”, por mund t’i heqë nëse Rusia ndihmon në luftën kundër terroristëve dhe bëhet e dobishme për arritjen e qëllimeve të tjera të rëndësishme të SHBA.

"Nëse marrëdhëniet janë të mira dhe nëse Rusia me të vërtetë na ndihmon, pse duhet t’i mbajmë sanksionet?" tha ai.



Zoti Trump tha se, pasi të bëjë betimin si president, do të jetë i gatshëm të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. "Unë e kuptoj se ata do të donin të takoheshim, dhe për mua s’është problem" i tha ai gazetës.



Ndërkaq, sipas gazetës Washington Post, Rusia ka ftuar administratën Trump të marrë pjesë në një raund bisedimesh për paqen në Siri, që do të mbahen në Astana të Kazakistanit, vetëm disa ditë pas inaugurimit të presidentit të zgjedhur.

Gazeta thotë se ambasadori i Rusisë në Uashington, Sergej Kislyak e bëri ftesën muajin e kaluar në një bisedë telefonike me këshilltarin e zotit Trump për sigurinë kombëtare, Michael Flynn. Administrata Obama nuk është ftuar në bisedimet për paqe në Siri.