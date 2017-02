Protesta, Basha: Nuk ka kthim pas

Në Shqipëri, në ditën e tretë të protestës së opozitës përpara godinës së Qeverisë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, tha se nuk do të ketë kthim prapa nga kërkesa për një qeveri teknike e cila të mund të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Duke folur nga tenda e madhe para zyrave të kryeministrit Edi Rama, ku që prej së shtunës mbështetësit e opozitë dhe udhëheqësit e saj qëndrojnë të mbledhur, zoti Basha theksoi se vendimi tanimë është marrë nga qytetarët. “Unë nuk kthehem nga kjo rrugë pa fitoren që ju kam premtuar: Zgjedhje të lira ka e do të ketë vetëm me një qeveri pa Edi Ramën kryeministër”, u shpreh zoti Basha.

Sot është 26-vjetori i rrëzimit në Tiranë të monumentit së ish diktatorit komunist Enver Hoxha, pas grevës së urisë të studentëve shqiptarë. Zotit Basha bëri një paralele mes zhvillimeve të asaj kohe dhe protestës së sotme të opozitës. “Më parë, studentët e dhjetorit dhe intelektualët ja dolën ti shkëpusnin të drejtën e pluralizmit politik, por për dy muaj me radhë kjo e drejtë mbeti nën hijen e diktatorit. Greva e urisë ishte kundër pluralizmit fasadë”, theksoi zoti Basha duke shtuar se “sot, jemi këtu sepse njësoj si para 26 vitesh bijtë e etërve duan të zëvëndësojnë demokracinë e vërtetë me një demokraci fasadë. Demokracia fasadë është e keqja të këqijave, sepse pas saj gëlojnë kriminelë me pushtetë, njerëz të dënuar për drogë prostituvion e vrasje, të cilët sot janë bërë deputetë e kryetarë bashkisë. Shqiptarët nuk do të pranojnë më demokraci fasadë, ekonomi fasadë, parlament fasadë. Shqiptarët janë ngritur për demokracinë dhe lirinë e vërtetë dhe kjo arrihet vetëm përmes zgjedheve të lira e të ndershme”, nënvizoi kreu i opozitës.