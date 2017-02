SpaceX gati për fluturimin në Hënë

Kompania SpaceX thotë se në vitin 2018 do të çojë në një udhëtim orbital në Hënë dy klientë të saj, kundrejt një pagese.

Themeluesi i kompanisë, Elon Musk, i tha gazetarëve se anija e hapësirës Dragon Two do t’i çojë dy turistët në një udhëtim të gjatë rreth Hënës, gjatë të cilit ata do të përshkruajë distancën prej rreth 650 mijë kilometrash. Nuk është bërë i njohur idetiteti i turistëve dhe as çmimi i biletës së tyre të udhëtimit në hapësirë.

Anija Dragon Two do të jetë tërësisht automatike, prandaj ekipi i udhëtarëve nuk do të jetë e nevojshme ta drejtojë atë. Megjithatë, Elon Tusk thotë se dy turistët do t’i nënshtrohen një trajnimi intensiv para fluturimit.

Në se do të jetë i suksesshëm, fluturimi drejt Hënës do të jetë misioni i parë me njerëz që shkon atje, pas atij Apollo 17 të vitit 1972.

SpaceX është njëra prej dy kompanive private, kontraktore të Agjencisë së Hapësirës, NASA, që çojnë furnizime dhe në të ardhmen edhe astronautë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës. Musk thotë se udhëtimi i parë i turistëve drejt hënës do të realizohet nga mesi i viti 2018.