Protesta e opozitës, shumica ftesë për dialog

Në Shqipëri shumica e majtë u shpreh sot e gatshme të dialogojë me opozitën e cila që prej dy javësh ka nisur një protest pa afat në sheshin përpara godinës së Kryeministrisë duke kërkuar një qeveri teknike e cila sipas saj do të garantonte zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme 18 qershorin e ardhshëm. Ftesa për opozitën erdhi pas një takimi që kryeministri Edi Rama pati me kryetarin e parlamentit, njëkohësisht dhe dretuesin e Lëvizjes socialiste për Integrim Ilir Meta, aleati kryesor i socialistëve në koalicionin qeverisës.

“Në fokus të takimit ishin Reforma në Drejtësi, procesi i Vetingut si hap i parë në zbatimin e saj, si edhe Reforma Zgjedhore dhe domosdoshmëria për një proces zgjedhor me besueshmëri të lartë e transparencë të plotë”, shpjegon deklarata e shpërndarë pas takimit në të ciln saktësohet se “koalicioni qeverisës është i gatshëm të dialogojë me opozitën për domosdoshmërine e çuarjes përpara të këtyre reformave me interes kombëtar e publik, duke mirëpritur edhe çdo propozim konkret dhe realist të opozitës për procesin zgjedhor. Liderët e koalicionit shprehen gatishmërinë për të dialoguar me përfaqësuesit e opozitës në Kuvend apo në çdo tryezë dialogu që është e dëshirueshme për opozitën”. Mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi i opozitës e cila deri tani ka bërë të qartë se nuk do të ketë asnjë hap pas nga kërkesa për një qeveri teknike.

Oferta e shumicës vjen pak orë para vizitës që pritet të realizojë sot në Tiranë Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit europian, për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini. Ajo do të takohet me presidentin e Republikës Bujar Nishani, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Parlamentit Ilir Meta si dhe më drejtuesit e grupeve parlamentare, ndërkohë që nuk është parashikuar një takim i veçantë me drejtuesin e opozitës Lulzim Basha. Një deklarat gjatë emisionit Opinion në TV Klan, zoti Basha tha mbrëmë se pjesë e agjendës së zonjës Mogherini “do të jetë një takim me përfaqësuesë të partive politike, e pjesë e këtij takimi do të jetë edhe përfaqësuesi i PD”, duke saktësuar se ky është formati i zgjedhur nga zonja Mogherini. Por sipas tij “e rëndësishme është ajo që po i thuhet asaj. Do i thuhet që pacienti ka kollë të lehtë dhe do shurup apo që ka kancer dhe do shtruar me urgjencë. Unë e kam takuar zonjës Mogherini dhe do takoj sërish si kryeministër i Shqipërisë”, u shpreh zoti Basha.

Brukseli ka kritikuar vendimin e opozitës për të bojkotuar parlamentin, gjë e cila sjell si pasojë bllokimin e zbatimit të Reformës në Drejtësi, e mbështetur me forcë nga Bashkimi europian dhe Shtete e Bashkuara të Amerikës. Në rrezik është vazhdimi i procesit të rivlerësimit të gjykatësve dhe prokurorëve, pasi komisionet parlamentare të cilat duhet të bëjnë përzgjedhjen e kandidaturave për në strukturat e rivlerësimit, kanë një përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe opozitës dhe pa praninë e kësaj të fundit ato nuk mund të funksionojnë. Në një komunikim dje me disa gazetarë shqiptarë edhe ambasadori amerikan Donald Lu u shpreh se “Shtetet e Bashkuara dhe unë personalisht, tha Lu, ndajmë disa nga synimet e protestës aktuale: thirrjen për zgjedhje të lira e të ndershme, dekriminalizimin, veprime më vendimtare kundër narkotikëve. Ajo që nuk ndajmë janë disa nga metodat: bojkoti i parlamentit, çfarëdo kërcënimi për të bojkotuar apo bllokuar zgjedhjet, bllokimi i reformës zgjedhore, apo zbatimi i reformës në drejtësi”.

Por sërish edhe mbrëmë zoti Basha ka këmbëngulur, duke u shprehur se ligji për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve “do votohet vetëm kur të jetë hapur rruga për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe zgjedhje të lira arrihen vetëm përmes një qeverie teknike, asnjë zgjidhje tjetër, është utopike, naive dhe e rrezikshme për vendin tu thuash shqiptarëve mbani dhe ca kohë kriminelët në parlament, ndoshta bëhen dhe ndoshta nuk bëhen zgjedhje të ndershme por hajde të votojmë vetingun”, tha drejtuesi i opozitës.