Mogherini në Tiranë: Betejat politike bëhen në parlament

Në Shqipëri Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit europian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Federica Mogherini tha sot në Tiranë se “betejat politike zhvillohen brenda parlamentit i cili është dhe zemra e demokracisë”. Ajo i bëri këto komente gjatë një takimi me studentë shqiptarë të Universitetit të Tiranës, në përgjigje të pyetjes së njërit prej tyre lidhur me situatën politike në vend dhe vendimin e opozitës për të bojkotuar parlamentit, si pjesë e protestës që ajo ka nisur që prej dy javësh për këtë kërkuar formimin e një qeverie teknike që do të garantonte zgjedhjettë lira e të ndershme 18 Qershorin e ardhshëm. "Udhëheqësit politikë kanë përgjegjësi sa i përket veprimit brenda institucioneve. Lufta politike mund të jetë e fortë, por ashtu si dhe në një lojë futbolli, ndeshja bëhet brenda fushës dhe jo jashtë saj”, u shpreh zonja Mogherini.

Më herët dhe përfaqësuesë të tjerë europianë kanë kritikuar vendimin e opozitës shqiptare për të dalë nga parlamenti, duke theksuar nevojën që vendi ka për të çuar përpara reformat e nisura dhe veçanërisht Reformën në Drejtësi dhe zbatimin e procest të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Mungesa e opozitës e bllokon praktikisht të gjithë procesin, i cili konsiderohet thelbësor që Shqipëria të mund të hapë bisedimet e anëtarësimit me Bashkimin europian. Një gjë të tillë e theksoi edhe zonja Mogherini, ndërsa vlerësoi rëndësinë e Reformës në Drejtësi. “Eshtë përgjegjësi e tanishme e institucioneve që ta zbatojnë me të njëjtën qasje bashkimi që patën në korrik”, tha ajo duke ju referuar votimit unanim në parlament të Reformës. “Kur them që tani ka ardhur koha që Shqipëria të marrë hapin tjetër drejt BE-së e kam fjalën që në anën tonë ne jemi gati të nisim negociatat. Udhëheqja shqiptare të marrë vendimet e duhura për zbatimin e Reformës”, nënvizoi zonja Mogherini e cila ka nisur pasdite vonë, takime me drejtuesit kryesorë politikë të vendit.