Bllokohen në Vlorë dy skafe në dyshimet për marijuanën

Policia shqiptare tha sot se bllokoi në Vlorë dy skafe me motorë të fuqishëm që dyshohet se transportonin marijuanë drejt Italisë. Ndërkohë roja bregdetare italiane publikoi pamjet e një operacioni që u zhvillua një ditë më parë në Veri të Barit ku u bllokua rreth 1,2 tonë marijuanë. Skafi i nisur nga brigjet shqiptare me motorrë të fuqishëm çan dallgët e larta i ndjekur me mjete nga deti dhe nga ajri nga foract italiane . Dy skafistët nga Vlora përpiqen të hedhin marijuanën në det para se të arrestohen.