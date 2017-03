Qeveria, pas Tahirit ikin dhe 3 ministra të tjerë

Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama ka njoftuar sot lëvizjet në kabinetin qeveritar. Pas shkarkimit të ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri gjatë ditës së djeshme, në mbledhjen e zhvilluar sot me 12 koordinatorët e Partisë socialiste të ngarkuar në të gjitha qarqet e vendit, ai ka komunikuar dhe largimin e tre ministrave të tjerë, atij të Shëndetësisë Ilir Beqja, të Mirëqënies sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, dhe të ministrit të Pushtetit Vendor Bledi Çuçi.

Ende nuk ka një njoftim zyrtar për këto lëvizje, të paralajmëruara që mbrëmë nga burime qeveritare, me motivacionin se bëheshin në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme të qershorit, pasi disa prej ministrave nuk arrinin që paralelisht me detyrën zyrtare, të kryenin siç duhet dhe atë të koordinatorit të partisë. Vetë zoti Rama njoftoi se do të flasë për to gjatë komunikimit të përjavshëm që ai zhvillon çdo të dielë pasdite përmes facebook-ut.

Ndryshimet në kabinetin qeveritar, vijnë në një moment kur opozita po kërkon me këmbëngulje krijimin e një qeverie teknike që të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme më 18 qershorin e ardhshëm. Ajo ka bojkotuar parlamentin , ndërsa mbi 20 parti opozitare kanë paralajmëruar se uk do të rregjistrohen në zgjedhjet e ardhshme. Opozita ka akuzuar qeverinë për lidhje me trafikun e drogës, për shkak të përhapjes së fenomenti të kultivimit të marijuanës, duke këmbëngulur se me paratë e pista nga narkotrafiku, qeveria do të blejë votat e shqiptarëve. Dhe ministri Tahiri, është njeriu që sipas saj, është përgjegjësi kryesor për situatën e krijuar. Në qendër të akuzave të saj prej një kohe të gjatë ka qenë dhe ministri i Shëndetësisë Beqja, i përfshirë në listën e të larguarve.

Lëvizjet e kryeministrit duket se për momentin nuk do të kenë ndonjë efekt në qëndrimin e ardhshëm të opozitës. Ashtu si dhe dje në mbrëmje, edhe sot, ndërkohë që u njoftuan ndryshimet në kabinetin qeveritar, kreu demokrat Lulzim Basha rikonfirmoi se nuk do të etë asnjë tërheqje të opozitës nga kushti i saj. “Ne nuk jemi mbledhur për koka turku, por për një mision të madh europian që janë zgjedhjet e lira, jo që padrino të shkarkojë një, dy, tre apo më shumë nga shërbëtorët e tij. Le ti shkarkojë të gjithë, kjo lëvizje do të vazhdojë deri në argimin e padrinos. Konsensusi kombëtar është se nuk ka zgjedhje të lira e të ndershme me Ramën kryeministër”, deklaroi zoti Basha.