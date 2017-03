Rama emëron ministrat e rinj

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot paradite në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Partisë socialste emrat e katër anëtarëve të qeverisë së tij. Në postin më të rëndësishëm, atë të ministrit të Brendshëm, në vend të Saimir Tahirit, është emëruar Fatmir Xhafaj, një figurë e njohur socialiste, disa herë ministër edhe në qeveritë e mëparshme të së majtës. Që prej vitit 2013, ai ka drejtuar Komisionin parlamentar të Ligjeve, ndërsa udhëhoqi të gjithë procesin e Reformës në Drejtësi.

Në kabinetin qeveritar do të përfshihen edhe dy gra. Ogerta Manastirliu, drejtoresha aktuale e Qendrës universitare spitalore të Tiranës “Nënë Tereza” do të marrë drejtimin e ministrisë së Shëndetësisë, duke pasuar Ilir Beqjan. Ndërsa deputetja socialiste Olta Xhaçka do të zëvendësojë Blendi Klosin në ministrinë e Mirëqënies sociale dhe Rinisë. Një tjetër deputet, Eduard Shalsi, kryetar i Komisionit parlamentar për Aktivitetet prodhuese, është emëruar ministër i Pushtetit Vendor në vend të Bledi Çuçit.

Kryeministri Rama tha se do t’i dërgojë menjëherë emrat e ministrave të shkarkuar dhe të zëvendësuesve të tyre presidentit Bujar Nishani për dekretim. Ministrat e rinj do të marrin detyrën pas votimit në parlament.