Administrata Trump nuk ofron prova për çështjen e përgjimeve

Administrata e presidentit Trump vazhdon të përballet me trysni për të ofruar prova se ish presidenti Barack Obama ka përgjuar telefonat e kullës Trump gjatë zgjedhjeve të vitit të kaluar. Të hënën ishte afati i fundit për dorëzimin e tyre, por departamenti i Drejtësisë i kërkoi komisionit për çështjet e zbulimit në Kongres më shumë kohë për të mbledhur informacion.

Ishte një akuzë e guximshme ajo e bërë në Twitter nga presidenti Trump ku shkruante “E tmerrshme! Sapo zbulova se Obama ka përgjuar telefonat në kullën Trump pak përpara fitores. Asgjë nuk u gjet!”.

Më shumë se një javë më pas administrata Trump ende nuk ka ofruar ndonjë provë se paraardhësi i tij ka vëzhguar në mënyrë të fshehtë biznesin dhe shtëpinë e tij.

Drejtori i Zbulimit Kombëtar gjatë presidencës Obama tha se nuk ka ndodhur asgjë nga ato çfarë pretendon zoti Trump.

“Nuk ka patur asnjë përgjim të kullës Trump gjatë fushtatës zgjedhore nga asnjë pjesë e komunitetit të zbulimit”, ka deklaruar James Clapper ish Drejtori i Zbulimit Kombëtar.

Por administrata Trump ka vazhduar t’i mbrojë pretendimet pa ofruar asnjë fakt.

“Nuk kam prova, por ndaj ka dhe një hetim në Kongres për këtë”, u shpreh Kellyanne Conwaye, këshilltare në Shtëpinë e Bardhë.

Të hënën, ndërkohë që presidenti trajtonte të tjera çështje, anëtarë të rëndësishëm të administratës së tij, dolën në mbrotje të pretendimeve. Sean Spicer sugjeroi se vëzhgimi mund të mos ketë qenë në mënyrë specifike përgjim i telefonave.

“Ai nuk mendon se presidenti Obama përgjoi personalisht telefonin e tij. Mendoj se nuk ka dyshim që kishte veprimeve vëzhgimi dhe aktivitete të tjera në zgjedhjet e 2016”, deklaroi Sean Spicer zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë.

Akuzat e zotit Trump do të jenë pjesë e hetimeve që komisioni i zbulimit në Kongres do të bëjë lidhur mbi ndikimin e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Seancat dëgjimore do të nisin të hënën që vjen.