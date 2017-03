Seanca për konfirmimin e gjykatësit Neil Gorsuch

Senati amerikan fillon sot seancën e parë për konfirmimin e kandidatit të presidentit Donald Trump për anëtar të Gjykatës së Lartë, Neil Gorsuch. Gjykata ka qënë me një anëtarë mangut që kur Antonin Scalia vdiq në shkurt të vitit 2016. Kandidati i ish presidentit Barack Obama për të plotësuar vendin bosh, gjykatësi Merrick Garland, nuk kaloi asnjëherë në seancë konfirmimi, pasi republikanët që kontrollonin Senatin e bllokuan procesin.

Neil Gorsuch, kandidati i presidentit Donald Trump për në Gjykatën e Lartë, fillon sot procesin e konfirmimit nga Senati, mes kundërshtimeve të demokratëve. Në ditën e parë, gjykatësi Gorsuch dhe anëtarët e Komisionit të Juridik të Senatit do të bëjnë deklaratat hapëse dhe nesër ai do t’u nënshtrohet pyetjeve të Senatorëve. Seancat pritet të përfundojnë të enjten.

Demokratët në Komisionin e Drejtësisë kanë thënë se do ta hetojnë atë në disa fronte, bazuar kryesisht në punën e tij si një gjytës federal në gjykatën e apeleve dhe si i emëruar nga ish presidenti George W. Bush në Departamentin e Drejtësisë.

Demokratët mund të përpiqen ta bllokojnë kandidaturën përmes procedurave, duke përdorur një taktikë që do të kërkonte 60 vota për miratimin e tij. Por republikanët që kanë shumicën në Senat me 52 vende, mund të ndryshojnë rregullat dhe ta miratojnë kandidaturën vetëm me shumicë të thjeshtë.

Neil Gorsuch ka shërbyer në gjykatën e apelit në Denver qysh nga viti 2006. Ai do të zëvendësojë gjykatësin konservator Antonin Scalia, i cili vdiq në shkurt të vitit 2016. Në se konfirmohet nga senati, 5 nga 9 anaëtarët e Gjykatës së Lartë do të ishin me prirje konservatore, duke u dhënë atyre një shumicë të ngushtë, në organin më të lartë të drejtësisë në vend.