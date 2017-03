Trajtimi i suksesshëm i sinusitit kronik pa bisturi

Pranvera është sezoni i alergjive, kur shumë njerëz vuajnë nga dhimbjet kronike të kokës dhe riniti alergjik. Ilaçet lehtësojnë simptomat e shumë pacientëve, por përkohësisht, kështu që kush vuan nga sinusiti kronik ka nevojë për një trajtim më të përshtatshëm e ndonjëherë, edhe për ndërhyrje kirurgjikale. Por mjekët kanë gjetur një metodë të re dhe pa bisturi, që duket mjaft e efektshme.

Infektimi i vazhdueshëm i sinuseve sjell bllokimin e hundës, duke e bërë rrjedhjen e sekrecioneve më të vështirë.

"Nëse i hapim rrugët e frymëmarrjes në hundë, ndryshimi do jetë i ndjeshëm.”

Ilaçet dhe spërkatësit lokal nga hunda ndihmojnë që sekrecionet të kullojnë, por nuk janë një zgjidhje për ata që vuajnë nga sinusiti kronik.

"Bëhet fjalë për të sëmurë që kanë simptoma për më shumë se tre muaj dhe kanë provuar lloje të ndryshme antibiotikësh, por pa sukses.”

Ndërhyrja kirurgjikale me anestezi të përgjithshme është zgjidhja më e zakonshme dhe nënkupton heqjen e një pjese të indit. Por së fundmi shumë doktorë sugjerojnë një trajtim pa bisturi, i cili quhet sinoplastia me tullumbace. Kjo ndërhyrje nuk kërkon një sallë kirurgjie dhe kryhet me anestezi lokale. Doktori fut një tub përmes kanaleve të hundës, i cili është i pajisur me një llampë të vogël. Kështu ai përcakton vendin i saktë ku duhet ndërhyrë. Pastaj vendos aty një tullumbace për të hapur kanalet e ngushta ose krejtësisht të bllokuara të hundës.

Një infeksion i përkohshëm i sinuseve nuk kërkon një ndërhyrje të tillë. Është grafia që përcakton nëse trajtimi është i domosdoshëm apo jo.

"Në grafi dallohet se njëra anë e kanalit të hundës është e bllokuar tërësisht, çka ndikon dhe në anën tjetër.”

Jennifer Maza ka vuajtur nga sinusiti kronik përpara se të kryente këtë ndërhyrje.

“Kisha dhimbje koke thuajse çdo ditë."

Ajo thotë se ky trajtim i ka bërë shumë mirë.

"Nuk ndihem më aq e lodhur. Marr frymë më mirë, fle më mirë."

Të sëmurët mund të shkojnë në punë të nesërmen, ndonëse u duhet një javë për ta marrë veten plotësisht. Doktorët thonë se ndërhyrja është e suksesshme në 95 % të rasteve, por shtojnë se ky trajtim nuk është vlen për të gjithë. Ata që vuajnë nga polipet në hundë, për shembull, nuk përfitojnë prej tij.