Kryeministrja britanike nënshkruan letrën e largimit nga BE-ja

Britania e Madhe, formalisht hap sot procesin e largimit nga Bashkimi Evropian me letrën e nënshkruar nga kryeministrja britanike Theresa May, me të cilën Bashkimi Evropian njoftohet për fillimin e zbatimit të nenit të 50-të të Traktatit të Lisbonës.

Nëntë muaj pas votimit në referendumin për largimin nga Bashkimi Evropian, Tim Barrow, ambasadori britanik në BE, do t’ia dorëzojë letrën personalisht presidentit të Këshillit Evropian, Donald Tusk të mërkurën në orën 12:30.

Brenda 48 orësh pas pranimit të letrës, zoti Tusk duhet të dërgojë projektin e udhërrëfyesit për negociatat e ndarjes tek 27 vendet anëtare të BE-së.

Gjatë ditës kryeministrja May, pritet t'i drejtohet parlamentit britanik për t'i njoftuar me hapat e radhës.

Procesi i largimit të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pritet te zgjasë dy vjet.

Ajo u bë anëtare e Bashkimit Evropian më 1973 dhe është vendi i parë që thirret në nenin e 50-të.

Britania mbajti një referendum në qershor të vitit të kaluar për të dalë ose për të mbetur në Bashkimin Evropian. 52 për qind e votuesve ishin dakord për t’u larguar, ndërsa 48 për të qëndruar. Rezultati befasoi shumë njerëz dhe shkaktoi protesta, veçanërisht në rajone ku Brexit nuk kishte shumë mbështetje, si në Skoci.