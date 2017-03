Shndërrimi i mbeturinave në burim energjie

Është e vështirë të arsimosh gratë që të përparojnë në teknologji kur atyre u mungon gjëja më elementare, ndriçimi në shtëpi. Projekti “Green Girls” në Kamerun u përball pikërisht me këtë vështirësi. Drejtuesit e projektit ndryshuan drejtimin dhe u përqendruan në zgjidhjen e këtij problemi.

Është një punë e vështirë por me rezultate ndriçuese. Projekti “Green Girls” në Kamerun u mëson vajzave përdorimin e teknologjisë që ato të përparojnë, por drejtuesit e projektit u përballën me një sfidë më të madhe. Monique Entumngia është me projektin “Green Girls”.

“Një prej vajzave më tha se nuk kishin drita në shtëpi dhe nuk ishte e mundur leximi dhe studimi i materialeve arsimore.”

Doli që zgjidha e problemit ishte para syve të tyre. Projekti bashkëpunoi me një kompani lokale energjitike për të instaluar paisje që konvertojnë mbeturinat e njerëzve dhe kafshëve në burime energjitike. Ato përzihen sëbashku dhe grihen duke prodhuar bio-gaz. Erica Lobe është studente.

“Në vend që të shpenzojmë para për të blerë gaz për të gatuar, përdorim bio-gazin e nxjerrë nga përzjerja e ujrave të zeza, mbeturinave ushqimore dhe hedhjet, për të përftuar elektricitet për shtëpitë tona.”

Bio-gazi përdoret për të vënë në punë paisje të vogla gatimi në një shtet ku vetëm 50 përqind e popullsisë ka furnimzim me energji. Projekti po ashtu po u mëson grave rreth formave të tjera të përftimit të energjisë së rinovueshme si panelet diellore. Deri tani projekti ofron bio-gaz për 3 mijë shtëpi ndërsa kërkesat janë në rritje.