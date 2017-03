FMN, rritja ekonomike në Kosovë dhe papunësia

Zyrtarë të Fondit Monetar Ndërkombëtar thonë se rritja ekonomike e Kosovës mbi 3.5 për qind është e qëndrueshme por e pa mjaftueshme për uljen e papunësisë. Ata i bënë komentetpas miratimit të programit "Stand By" me Kosovën, me vlerë prej rreth 100 milionë eurosh që do t'i shkojnë buxhetit të shtetit. Zyrtarë të Fondit bënë thirrje që Kosova të shkëputet nga modeli i tanishëm i rritjes ekonomike me dërgesa nga diaspora dhe të përqendrohet te prodhimi dhe eksportet.