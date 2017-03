Kosovë, vazhdojnë debatet për FSK-në

Në Kosovë, po vazhdojnë debatet për mënyrën e ndryshimit të misionit të Forcave të Sigurisë në një ushtri të ardhshme të Kosovës. Institucionet kanë shprehur qëndrimin se do të vazhdojnë me ndryshimet ligjore për të çuar përpara këtë proces, por kjo është kundërshtuar nga partnerët ndërkombëtarë, të cilët kanë bërë thirrje që kjo të bëhet nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se institucionet e Kosovës duhet të vazhdojnë me procesin e ngritjes së ushtrisë së Kosovës, por në bashkërendim me faktorin ndërkombëtar.