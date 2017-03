Kosovë: 8 Marsi shënohet me thirrjet për barazi

Në Kosovë, Dita Ndërkombëtare e Gruas, është shënuar me thirrjet për barazi dhe përmirësim të pozitës së gruas. Në një parakalim të organizuar me këtë qëllim, u tha se gjendja e gruas po shënon përkeqësim në një kohë kur do të duhej të ndodhte e kundërta.