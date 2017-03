Kosovë: Së shpejti në parlament marrëveshja për kufirin me Malin e Zi

Në Kosovë, autoritetet paralajmëruan të mërkurën se marrëveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi do të dërgohet shpejt në parlament, ndërsa u kanë bërë thirrje deputetëve që të mbështesin ratifikimin e saj. Kjo marrëveshje që nxiti ndarje të thella politike, ishte tërhequr në shtator të vitit të kaluar nga qeveria për shkak të mungesës së votave të nevojshme për ta miratuar atë, pasi veç kundërshtimit të opozitës, nuk kishte mbështetjen as të të gjithë deputetëve të shumicës.