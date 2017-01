Serbia do ta përdorë brenda vendit trenin e kthyer mbrapsht nga Kosova

Autoritetet në Serbi thanë se do ta përdorin për transportin e brendshëm trenin që të shtunën ishte nisur nga Beogradi drejt Mitrovicës, duke nxitur tensione të larta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vendimi pasoi veprimet e Prishtinës për të ndaluar hyrjen në Kosovë të trenit që ishte dekoruar me flamuj serb dhe me mbishkrimin Kosova është Serbi në 20 gjuhë të ndryshme. Zhvillimet nxitën luftë fjalësh të ashpra ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës por edhe reagimin e diplomatëve që kërkuan shmangien e retorikës së ashpër në mes të dyja palëve.