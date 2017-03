Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin në Londër

Grupi Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e djeshëm pranë parlamentit britanik në Londër, që shkaktoi vdekjen e tre personave, para se një oficer të vriste autorin e sulmit. Një deklaratë e botuar në agjencinë e lajmeve të ISIS-it thoshte se autori i sulmit ishte një “ushtar i Shtetit Islamik”. Policia britanike tha sot se ka arrestuar tetë vetë në lidhje me sulmin.

Mark Rowley, shefi i kundër terrorizmit në policinë e Londrës, tha se arrestimet pasuan kontrollet në gjashtë adresa të ndryshme dhe se “hetimet”në Londër, Birmingham dhe pjesë tjera të vendit po vazhdojnë.

“Ne besojmë, në bazë të hetimeve se sulmuesi ka vepruar i vetëm dhe ishte frymëzuar nga terrorizmi ndërkombëtar”, u tha ai gazetarëve.

Sulmi filloi kur një autostradë u përplas me një grup këmbësorësh në Urën Westminster, pranë Dhomës së Komuneve. Pas përplasjes, autori i sulmit doli nga makina dhe vrapoi drejt hyrjes së Parlamentit, ku sulmoi me thikë një oficer të sigurisë duke e vrarë atë para se të vritej nga një oficer tjetër.

Rowley më herët e identifikoi oficerin e vrarë si 48 vjeçarin, Keith Palmer, që kishte shërbyer për 15 vjet në radhët e policisë.

Rowley tha se 29 veta janë dërguar në spital, shtatë prej të clëve në gjendje të rëndë. Ai tha se numri i atyre që nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore është i paqartë.

Parlamenti rifilloi seancat normale sot në Westminster me një minutë heshtjeje për të kujtuar ata që humbën jetën.

Kryeministrja britanike, Theresa May, përcolli një mesazh sfidues.

"Dje, një akt terrorizmi u përpoq t’i mbyllte gojën demokracisë tone por sot ne takohemi si normalisht, ashtu siç kanë bërë breza të tërë para nesh dhe siç do të bëjnë brezat e ardhshëm, duke përcjellë një mesazh të thjeshtë: ‘Ne nuk kemi frikë dhe vendosmëria jonë nuk do të lëkundet kurrë përballë terrorizmit”.

Identiteti i të dyshuarit nuk është bërë i njohur nga autoritetet.

Masat e sigurisë në Londër janë intensifikuar.

Nëse konfirmohet se bëhet fjalë për një sulm terrorist, do të ishte i pari në Britani që nga maji 2013, kur një ushtar britanik që nuk ishte në detyrë, Lee Rigby u sulmua dhe u vra në një rrugë në Londër nga një i vetëdeklaruar xhihadist.

Është sulmi më i rëndë në Dhomën e Komuneve që nga një sulm me bombë të Ushtrisë Republikane Irlandeze në vitin 1979, kur politikani konservator Airey Neave, një bashkëpunëtor i afërt i Margaret Thatcherit, u vra.

Shtëpia e Bardhë i ka ofruar mbështetjen e plotë amerikane. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Sean Spicer tha se Presidenti Trump kishte folur me Kryeministren Theresa May lidhur me ngjarjen dhe i kishte ofruar ndihmën amerikane për të sjellë personat përgjegjës para drejtësisë. Sipas zëdhënësit, Shtëpia e Bardhë përgëzon Britaninë për reagimin e shpejtë ndaj incidentit.