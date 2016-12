Maqedoni: rivotimi në Tearcë nuk ndikoi në rezultatin e përgjithshëm

Në Maqedoni, pas rivotimit dje në një qendër votimi në Tearcë pranë Tetovës, megjithëse Lidhja Social Demokrate arriti të marrë numrin më të madh të votave, nuk mundi ta përmbysë rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve parlamentare.

VMRO DPMNE vazhdon të ketë 51 mandate, ndërsa Lidhja Social Demokrate 49. Sipas ligjit, parlamenti i ri duhet të mblidhet jo më vonë se 20 ditë pas zgjedhjeve. Pas kësaj, presidenti brenda një afati prej dhjetë ditësh duhet t’i dorëzojë mandatin për formimin e qeverisë partisë e cila do të formojë shumicën e nevojshme prej 61 vendesh.

Nga partitë shqiptare, vetëm Lëvizja Besa, e cila ka marrë pesë vende në parlament, është shprehur se nuk do të hyjë në koalicion qeveritar me një parti, zyrtarët e së cilët dyshohen nga Prokuroria e posaçme për vepra kriminale.

Bashkimi Demokratik për Integrim, që mori 10 vende, nuk ka thënë nëse do të shkonte me VMRO-në apo me Lidhjen Social Demokrate në koalicion qeveritar. Aleanca për shqiptarët mori tre vende, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare vetëm dy.