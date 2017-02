Shqipëri: Menaxhimi i mbetjeve urbane ndër problemet më të mprehta

Në Shqipëri, menaxhimi i mbetjeve urbane nga bashkitë vijon të mbetet një nga problemet më të mprehta. Specialistë të mjedisit vlerësojnë se duhet nisur me projektet për ndarjen e mbetjeve pasi me këtë hap nis edhe edukimi i komuniteteve vendore. Ambasada Amerikane në Shqipëri ka mbështetur në disa zona shoqerine civile per projekte të tilla, por të cilat nuk janë përhapur nga bashkitë.