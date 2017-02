McMaster: Terroristët po korruptojnë Islamin

Gazeta New York Times shkruan se këshilltari i ri i Sigurimit Kombëtar i ka thënë stafit të tij se myslimanët që kryejnë akte terroriste korruptojnë Islamin; një largim nga pozita ideologjike e mbajtur nga këshilltarë të tjerë të lartë të presidentit Donald Trump.



Sipas gazetës New York Times, gjeneral-lejtnanti H.R. McMaster u tha anëtarëve të Këshillit të Sigurimit Kombëtar se përdorimi i termit "terrorizëm islamik radikal" ishte kundërproduktiv, sepse veprimet e terroristëve janë jo-islamike.



Sipas njerëzve që morën pjesë në takim, zotit McMaster i bëri këto vërejtje të enjten në mbledhjen e parë me stafin e tij.

Komentet e tij janë shenjë e hershme se ai mund t’a distancojë Këshillin e Sigurimit nga pikëpamjet ideologjike të paraardhësit të tij, Michael Flynn.



Shkalla e ndikimit të zotit McMaster për këtë çështje mbetet për t'u parë në Shtëpinë e Bardhë, ku disa këshilltarë të lartë të presidentit kanë perceptim të ndryshëm të Islamit. Strategu kryesor Stephen Bannon, për shembull, ka paralajmëruar për një betejë të afërt mes botës judeo-të krishterë dhe Islamit.



Dallimet në qëndrimet e mbajtura nga këshilltarët e Shtëpisë së Bardhë mund të ekspozohen publikisht vetëm nëse Komisioni i Senatit për forcat e armatosura vendos të mbajë një seancë konfirmimi për zotin McMaster. Këshilltari i sigurimit kombëtar nuk kërkon konfirmimin e Senatit, por senatorëve u duhet të votojnë për miratimin e gradës së tij të gjeneralit me tre yje për pozitën e re. Kryetari i Komisionit, senatori John McCain, nuk ka thënë nëse do të zhvillojë një seancë të tillë konfirmimi.