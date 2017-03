Në prag të takimit Trump – Merkel

Kancelarja gjermane Angela Merkel arrin sot në Uashington për takimin e saj të parë të martën me presidentin Donald Trump. Pavarësisht nga ndryshimet në stile, shpresat janë të mëdha se udhëheqësja më e fuqishme e Evropës do të jetë në gjendje të përdorë njohjet dhe përvojën e saj për të larguar disa nga shqetësimet e shfaqura në Evropë gjatë javëve të para të administratës Trump.



Përveç krijimit të marrëdhënies me presidentin Trump dhe njohjes me dinamikën e re të Shtëpisë së Bardhë, kancelarja Merkel pritet të trajtojë edhe një gamë të gjerë çështjesh.

Me prirjen ekonomike të presidentit Trump "Amerika e para", që vë në pikëpyetje marrëveshjet e tregtisë shumëpalëshe dhe me entuziazmin e tij ndaj vendimit të Britanisë për të dalë nga Bashkimin Evropian, qëllimi kryesor i zonjës Merkel është t’i theksojë presidentit amerikan pikëpamjen e saj se një BE e fortë është edhe në interesin strategjik dhe ekonomik të SHBA.



Kancelarja gjermane sjell me vete një delegacion tregtar që përfshin krerët e të dy firmave, BMW dhe Siemens, të cilat punësojnë së bashku rreth 120 mijë njerëz në SHBA.

Presidenti Trump ka shkaktuar shqetësime tek evropianët edhe për disa çështje të tjera, si qëndrimi i tij më miqësor ndaj Rusisë dhe pikëpamja ndaj ndryshimit të klimës.



Pavarësisht nga dallimet, zonja Merkel i tha parlamentit gjerman se ajo do të theksojë sesa shumë gjëra të përbashkëta kanë mes tyre SHBA dhe Evropa.