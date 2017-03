Trupat irakiane përparojnë në Qytetin e Lashtë të Mosulit

Trupave irakiane u duhet të tregohen të kujdesshme për të kursyer jetën e civilëve dhe ndërtesat e lashta ndërsa luftojnë kundër Shtetit Islamik në Qytetin e Vjetër të Mosulit. Qeveria thotë se forcat e saj kanë shënuar përparime të reja në Mosulin Perëndimor, por militantët, të cilët janë fshehur në zonat e populluara dendur me civilë, janë duke bërë një rezistencë të fuqishme.

Ushtria irakiane, me mbështetjen e helikopterëve, ka avancuar në Mosulin perëndimor, deri në rajonin përreth xhamisë al-Nuri. Marrja e kontrollit të xhamisë ku udhëheqësi i Shtetit Islamik dha një predikim me shumë publicitet në korrik të vitit 2014, është një fitore me simbol e qeverisë. Por rimarrja e kontrollit të qytetit të lashtë të Mosulit po shoqërohet me sfida.

"Ky është një rajon ndër më të vështirët, kaotik dhe i padepërtueshëm, por forcat tona mundën të dilnin jashtë automjeteve dhe të hynin në Qytetin e Vjetër,”- thotë gjeneral-lejtnant Abdullah.

Militantët po shfrytëzojnë sulmet vetëvrasëse me bombë për të bllokuar avancimin e trupave qeveritare. Komandantët ushtarakë thonë se luftimet në Qytetin e Vjetër me popullsi të dendur janë tepër e vështira.

"Sfida është së pari shmangia e goditjes së civilëve, sepse IS është duke i përdorur ata si mburoja njerëzore. Së dyti, kjo është një zonë e vështirë, ngaqë është shumë e vjetër dhe mund të përdorim më pak armatime të rënda,” thotë një gjeneral irakian.

Civilët po largohen nga Mosuli Perëndimor me shumë pak mjete dhe me të plagosurit nga minat e tokës apo kurthet e ndryshme.

"Këtu sheh trupa të shtrirë në tokë; ata u vranë në një kurth të ngritur nga militantët. Janë 15 trupa që kanë filluar të prishen. Donim t’i merrnim, po militantët nuk na lanë. Na qëlluan me armë,”- thotë një banor.

Në tetor, qeveria irakiane filloi një operacion masiv me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të rimarrë kontrollin e Mosulit nga Shteti Islamik. Rreth 250,000 janë zhvendosur nga rajoni që kur filloi beteja.

"Situata është e tmerrshme. Shteti Islamik na ka shkatërruar. Nuk ka ushqime, madje as bukë. Asgjë,” tregon një​ irakian.

Por ata që kanë mundur të shpëtojnë ndjehen me fat. Më tepër se gjysëm milioni civilë kanë mbetur të izoluar nga militantët në Qytetin e Lashtë të Mosulit.