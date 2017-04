Murgesha 89-vjeçare, dëshmitare e vuajtjeve gjatë regjimit komunist

Në Shqipëri, murgesha 89 vjeçare Maria Kaleta është ndër të paktët dëshmitarë të gjallë të vuajtjeve dhe persekutimit të regjimit komunist ndaj fesë dhe klerit. Për vuajtjet dhe sakrificat e saj, motër Maria u nderua para pak ditësh, me një dekoratë të lartë nga Papa Françesku. Murgesha Maria Kaleta dhe dom Ernest Troshani u takuan me Papa Françeskun gjatë vizitës që Ati i Shenjtë bëri në Shqipëri në shtator të vitit 2014. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pëllumb Sulo, ishte në famullinë e Pistullit, ku bisedoi me motër Marian.