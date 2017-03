Nacionalistët skocezë kërkojnë referendum të ri për pavarësinë

Kryeministrja skoceze ndërmori një tjetër hap dje drejt ndarjes nga Mbretëria e Bashkuar, duke njoftuar se synon të fillojë një proces ligjor për një referendum të ri për pavarësinë e Skocisë.

Gjatë një konference për shtyp në Edinburgh, Kryeministrja Nicola Sturgeon tha se është “gjëja e duhur” që t’u jepet skocezëve mundësia për të shprehur opinionin e tyre për “Brexit”, procesi gjatë të cilit britanikët votuan për të dalë nga Bashkimi Evropian. Në fjalimin e saj, zonja Sturgeon, partia e së cilës është partia më e madhe në Skoci (Partia Kombëtare), tha se nuk do të rrinte pa bërë asgjë ndërsa procesi Brexit rrezikon ekonominë e Skocisë dhe lidhjet e saj me Evropën.

Ky zhvillim vjen vetëm një javë pasi fituan terren nacionalistët e Sinn Fein në zgjedhjet parlamentare në Irlandë. Megjithëse nuk përbën surprizë, njoftimi i zonjës Sturgeon i rrit pasojat e votimit për Brexit, proces të cilin qeveria konservatore britanike po mundohet ta përmbajë.

Menjëherë pas fjalimit, Faisal Islam, editori politik i kanalit britanik “Sky News”, përmblodhi mendimet e shumë gazetarëve politikë duke thënë se “kush e di se ku do të mbarojë e gjithë kjo”.

Komentatori politik Nick Cohen shkruajti në Twitter se “Brexit, që ishte projektuar për të mbrojtur Britaninë, fillon tashmë shkatërrimin e saj”.

Në krye të një qeverie që përfaqëson pakicën, Kryeministrja skoceze është shprehur se dëshiron që votimi të ndodhë në periudhën ndërmjet vjeshtës së vitit 2018 dhe pranverës së vitit 2019, duke argumentuar së parlamenti britanik po lëviz më i sigurtë drejt zbatimit të votimit për Brexit. Ajo gjithashtu tha se Kryeministrja konservatore e Britanisë, Theresa May, nuk u konsultua me Skocinë përpara se të vendoste për daljen e prerë nga BE-ja, proces që do të sjellë jo vetëm humbjen e anëtarësisë politike në bllokun evropian, por edhe humbjen e tregut të përbashkët evropian duke mbartur kështu pasoja ekonomike.