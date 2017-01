Presidenti Obama mban konferencën e fundit për shtyp

Presidenti Barack Obama mban sot konferencën e tij të fundit për shtyp, ku ai pritet të përballet me pyetje lidhur me Presidentin e ardhshëm Donald Trump, si dhe mbi vendimin e tij për të falur dhe shkurtuar dënimet për disa persona të dënuar me burgim.

Obama largohet të premten nga detyra e tij si President i Shteteve të Bashkuara për 8 vite rresht, duke ja lënë vendin Donald Trumpit, pas betimit të tij tek shkallët e ndërtesës së Kapitolit, si Presidenti i 45-të amerikan.

Zoti Obama, i partisë Demokrate, e kundërshtoi me forcë kandidaturën e zotit Trump gjatë fushatës presidenciale, duke e cilësuar manjatin miliarder të pasurive të patundshme të shndërruar në politikan, si të papërshtatshëm për të udhëhequr vendin.

Por, pas zgjedhjeve, Presidenti është takuar me zotin Trump disa herë dhe ata kanë biseduar në raste të ndryshme për kalimin paqësor të qytetit.

Me afrimin e ardhjes në pushtet të zotit Trump, mes të dy udhëheqësve mbeten tensionet, sidomos pasi Donald Trump u zotua të përmbysë shumë nga urdhërat ekzekutivë dhe për të siguruar miratimin e Kongresit për të zhbërë programin e reformave në sistemin e shërbimit shëndetësor.