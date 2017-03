Londër, të shtëna me armë; policia rrethon parlamentin

Ndërtesa e Parlamentit britanik në Londër është rrethuar dhe bllokuar nga forcat e rendit pasi para ndërtesës pati të shtëna me armë.

Policia metropolitane tha se po e heton incidentin si akt terrorist, deri kur të dihen hollësi të tjera, duke shtuar se situata është në zhvillim dhe duke u bërë thirrje njerëzve të mos afrohen tek skena e ngjarjes.

Zyrtarët thonë se një person me thikë qëlloi një polic, para se të qëllohej nga policia.

Kryetari i Dhomës së Komuneve në parlament, David Lidington tha se ka pasur njoftime për akte të dhunshme edhe brenda kompleksit të organit legjislativ britanik.

Sipas rrëfimeve të dëshmitarëve dhe fotografive nga skena e ngjarjes, në zonë duken dy viktima të përgjakura pranë urës Westminster, ku sipas njoftimeve policia reagoi ndaj një "incidenti me armë zjarri".

Dëshmitarët njoftuan më pas se kishin parë një makinë në lëvizje që goditi disa persona mbi urë. Në fotografi shihen një numër viktimash mbi urë. Ende nuk ka konfirmim për numrin e viktimave.

WATCH: Raw video footage from scene of shooting in London

Shtëpia e Bardhë njoftoi se Presidenti Donald Trump është informuar për incidentin.