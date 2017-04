Serbia voton për presidentin e ri

Serbët po hedhin të dielën votën e tyre për të zgjedhur presidentin e ri, në një palë zgjedhje që shihen si sprovë për popullaritetin e kryeministrit aktual, Aleksandër Vuçiç, që mbetet kandidati kryesor.

Anketat e opinionit publik lënë mundësinë që ai të fitojë që në raundin e parë, ndërsa vëzhguesit e kanë ngritur debatet se kush do të mund ta sfidonte atë nëse një gjë e tillë nuk ndodhë dhe kush do të ishte fytyra e re e mundshme që do të mund të bashkonte opozitën e fragmentuar.

Vuçiç, vendosi të heqë dorë nga posti i kryeministrit para se të mbushej një vit nga fillimi i mandatit të dytë, me premtimin për të ruajtur një drejtpeshimin ndërmjet aspiratave për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe për të ruajtur lidhjet tradicionale me Rusinë.

"Politika e Serbisë është që të qëndrojë në rrugën evropiane. Ky është qëllimi ynë strategjik. Arsyeja kryesore është që ne duam të jemi dhe të kemi një shoqëri sikurse në shumicën e vendeve të zhvilluara evropiane. Në anën tjetër, unë u them Bashkimit Evropian dhe Washingtonit se Serbia dëshiron të ruajë marrëdhënie të mira më Federatën Ruse, të kemi bashkëpunim të mirë ekonomik dhe ta përmirësojmë atë, sepse kemi pasur rënie të tregut vitin e kaluar", tha ai gjatë fushatës.

Në Serbi, zyra e kryeministrit ka më shumë fuqi sesa ajo e presidentit. Vuçiç nuk ka dhënë shpjegime përse ka zgjedhur të largohet nga një zyrë me fuqi institucionale për të mbajtur një post kryesisht ceremonial. Por, analistët thonë se ai druante që presidenti aktual, Tomislav Nikoliç, mund të humbte zgjedhjet dhe posti t'i mbetej opozitës.

Opozita e rimëkëmbur ka pak shpresë, përveç se të sfidojë Vuçiçin në raundin e dytë. Meqë udhëheqësit e ndarë të saj nuk u morën vesh për një kandidat të përbashkët, Vuçiç po përballet me 10 syresh.

Kritikët e tij paralajmërojnë se zoti Vuçiç po kërkon të kopjojë llojin e autokracisë së Rusisë nën Vladimir Putinin që i ka dhënë tashmë mbështetje kandidaturës së tij. Rivalët e kanë akuzuar zotin Vuçiç për përbaltje të kandidatëve, për kontroll të medieve dhe për frikësim të votuesve.

Zoti Vuçiç, një ish-ministër i informacionit dhe propagandist i vijës së ashpër nën presidentin Sllobodan Millosheviç i kundërshton akuzat. Partia e tij Progresive Serbe në pushtet bleu ditën e enjte hapësirat e faqeve të para të pothuajse të gjitha gazetave të përditshme, për të reklamuar logon kuq e blu të kandidatit të saj.

Serbia u bë republikë e pavarur në vitin 2006, pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë. Serbia është vend kandidat për në BE që në vitin 2012 dhe ka filluar negociatat për anëtarësim në vitin 2014.

Serbët e Kosovë në zgjedhjet presidenciale serbe

Misioni i Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, ndërmori të dielën operacionin e quajtur "grumbullimi i votave" për t'u mundësuar serbëve të Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale të Serbisë.

Misioni ka hapur katër qendra të grumbullimit të votave me degë të ndryshme në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, siç u veprua për zgjedhjet e kaluara.

Misioni i OSBE-së , planifikon që pas përfundimit të operacionit, votat e grumbulluara do t'i dërgojë në Rashkë dhe Vranjë të Serbisë dhe do t’ia dorëzojë ato Komisionit të atjeshëm Zgjedhor.

Serbët e Kosovës janë lejuar të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë meqë kjo u është garantuar me parimin e dyshtetësisë, që është i përfshirë në Kushtetutën e Kosovës. Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë shpesh është kundërshtuar nga një numër subjektesh politike, të cilat pohojnë se në këtë mënyrë po pengohet integrimi i komunitetit serb.

Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve në shkëmbim të afrimit me strukturat e Bashkimit Evropian.