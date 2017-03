Shkodër: urdhër arresti për zhvatje parash me kërcënim dhe dhunë

Prokuroria për Krimet e Rënda bëri të ditur gjatë pasdites të së shtunës zbulimin e një strukturë kriminale për të mbledhur shuma parash me anën e dhunës, kanosjes dhe kërcënimeve. Grupi vepronte në tregjet e lira të qytetit të Shkodrës, kryesisht në Tregun e Zdrales, të Rrugës së Gjerë të Kirasit, etj.

Nuk është bërë i ditur numri i personave që dyshohet të jenë përfshirë në strukturën kriminale, por Gjykata për Krimet e Rënda caktoi masën e sigurisë "arrest në burg" për disa përsona dhe ia dozëzoi për zbatim Policisë së Shtetit.

Sipas organit të akuzës anëtarët e grupit janë përsona që kanë njohje dhe lidhje midis tyre si dhe kanë bashkëpunuar me njëri-tjetrin në kryerjen e shumë veprave penale me qëllim fitimi, si shtrëngimi me anën e kanosjes për marrjen e pasurisë.

Drejtuesit e grupit, pasi u jepnin porositë anëtarëve, i dërgonin me makinë në zonën e tregut dhe këta takoheshin me çdo tregtar duke u marrë “gjobat” mujore, madje duke shënuar në një bllok emrat e tregtarëve që paguanin. Ky aktivitet kriminal, sipas prokurorisë, është provuar se është shtrirë nga muaji tetor 2016 deri në muajin shkurt 2017.