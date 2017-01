Lidhjet e vjetra të Tillersonit me Rusinë.

Si shefi i gjigandit amerikan në fushën e energjisë “ExxonMobil” gjatë dekadës së kaluar, Rex Tillerson arriti një marrëveshje të rëndësishme me Rusinë, falë së cilës mori edhe një dekoratë nga presidenti Vladimir Putin. Por siç njofton korrespondenti i “Zërit të Amerikës” Michael Lipin, sanksionet amerikane e detyruan më vonë zotin Tillerson të ngrijë shumë prej marrëveshjeve, gjë që e irritoi atë dhe kompaninë e tij.

Presidenti i zgjedhur Donald Trump tha se zgjodhi Rex Tillersonin si sekretar shteti, për shkak të aftësive të tij negociuese.

“Rex është një nga udhëheqësit e biznesit ndërkombëtar më të mëdhenj dhe më të aftë të kohës sonë. Ai ka arritur disa nga marrveshjet më të mëdha të arritura ndonjëherë në industrinë e naftës dhe në industritë e tjera. Një diplomat i madh”, - deklaroi presidenti i zgjedhur Donald Trump

Rex Tillerson nuk ka përvojë si diplomat, por ai ka punuar me zyrtarë rusë në kohën që punonte për kompaninë Exxon prej viteve ’90, kur u takua edhe për herë të parë me Vladimir Putinin.

“E njoh Putinin prej vitit 1999 dhe kam një mardhënie të ngushtë me të”, tha kandidati për Sekretar Shteti, Rex Tillerson.

Pasi ai mori postin e drejtorit ekzekutiv të kompanisë Exxon në 2006, mardhëniet e tij me Rusinë u thelluan.

Marrëveshja me e rëndësishme e tij me Moskën u arrit në vitin 2011, ajo e bashkëpunimit strategjik me kompaninë shtetërore ruse të energjisë, Rosneft.

Pas një viti zoti Tillerson u takua me zotin Putin, diku pranë Moskës, me qëllim forcimin e marrëveshjes që përfshinte dhe një kërkim të përbashkët për naftë në pjesën ruse të oqeanit Arktik.

“ Zoti kryeministër dhe president i zgjedhur faleminderit për pritjen e ngrohtë. Kjo është një ditë historike për “ExxonMobil” dhe “Rosneft”, tha zoti Tillerson.

Zoti Putin u shpreh i sigurtë për një fillim të suksesshëm të marrëveshjes dhe tregoi vlerësimin e tij në 2013, duke nderuar zotin Tillerson me “Urdhërin e Miqësisë”, një nga vlerësimet më të larta që Rusia u jep qytetarëve të huaj.

Por administrata e presidentit Obama i vuri frenat mardhënieve të lulëzuara të biznesit, në vitin 2014.

Ky ishte fillimi i sanksioneve financiare amerikane ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit Krimesë.

“Exxon” ju bind sanksioneve dhe u tërhoq nga bashkëpunimi me kompaninë Rosneft.

Zoti Tillerson i kritikoi sanksionet si jo të dobishme dhe e cilësoi “Exxonin” si viktimë të dëmtuar indirekt, duke pretenduar për humbjen e të paktën 1 miliardë dollarëve.

Rajoni rus në detin Kaspik është një nga pesë burimet kryesore të “Exxonit” për prodhimin e enegjisë jashtë Shteteve të Bashkuara.

Të tjerat përfshijnë rajonin e Lindjes së Mesme, Nigerinë, Angolën dhe Norvegjinë.