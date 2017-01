Intervista e zotit Trump pritet me reagime në Evropë

Rusia tha të hënën se është tepër herët për të komentuar mbi propozimet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili sugjeroi në një intervistë se do të mbështesë heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë në këmbim të një marrëveshjeje për të pakësuar arsenalin e saj bërthamor.



"Le të presim deri sa zoti Trump të marë detyrën para se ne të japin vlerësimin tonë për çdo nismë të tij", tha zëdhënësi i presidentit rus, Dmitri Peskov, në një konferencë shtypi.



Zoti Trump i bëri propozimet e tij në një intervistë të përbashkët me gazetën The Times të Londrës dhe revistën gjermane, Bild.



Presidenti i zgjedhur amerikan kritikoi ndërhyrjen e Rusisë në Siri dhe përsëriti kritikat ndaj NATO-s, duke thënë se kjo aleancë është e vjetëruar dhe shumë vende anëtare të saj nuk paguajnë pjesën që u takon. Por ai tha gjithashtu se "NATO-ja është shumë e rëndësishme për mua."



Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha sot në Bruksel se komentet e zotit Trump kanë shkaktuar habi dhe shqetësim mes vendeve anëtare të NATO-s.