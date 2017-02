Një delegacion i ligjvënësve amerikanë në Kosovë

Një delegacion ligjvënësin amerikan të të dyja partive, republikane e demokrate, po qëndron në Kosovë, një vizitë që synon të shprehë mbështetjen amerikane.

Delegacioni i drejtuar nga ligjvënësi republikan Peter Roskam, do të takohet me kryeministrin, kryetarin e parlamentit, një numër ligjvënësish të Kosovës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe do të takojë edhe pjesëtarët e forcave paqeruajtëse amerikane. Ligjvënësi Roskam drejton "Partneritetin e Dhomës për Demokraci" (HDP), një komision dypartiak me 20 anëtarë nga Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-ve që punon drejtpërdrejt me shtetet partnere në gjithë botën për të mbështetur zhvillimin e institucioneve ligjvënëse efikase e të pavarura.

Në një njoftim të ambasadës amerikane në Prishtinë thuhet se "delegacioni ka kënaqësinë që vjen në Kosovë kaq afër Ditës së Pavarësisë së Kosovës, me qëllim që të ritheksojë përkrahjen e fuqishme dypartiake të Kongresit të SHBA-ve. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të ndihmuar Kosovën që të përparojë në rrugën drejt integrimit evropian duke forcuar institucionet si parlamenti dhe duke thelluar marrëdhëniet dypalëshe", thuhet në njoftim.

Kosova shpalli pavarësinë e saj nga Serbia më 17 shkurt të vitit 2008 më mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore te Bashkimit Evropian. Deri tash rreth 113 vende e kanë njohur pavarësinë e saj e cila kundërshtohet nga Serbia.