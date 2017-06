Qeveria e re e Maqedonisë ka parlajamëruar se do të ribalancojë buxhetin, ndërkohë që ende nuk dihen se sa janë borxhet e brendshme të trashëguara nga qeveria e mëparshme. Megjithatë, Ministria e Financave thotë se gjithçka do të shkojë në rregull, se do të paguhen në kohë rrogat dhe pensionet.