Kosovë, analistët për formatin e qeverisë së ardhshme

Në Kosovë, vazhdojnë debatet se si do të mund të krijohet qeveria e ardhshme nisur nga rezultatet paraprake të zgjedhje të 11 qershorit, ku asnjë forcë politike apo koalicion parazgjedhor nuk fitoi shumicën për qeverisur të vetëm. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme. Idetë e tyre variojnë nga krijimi i një qeverie me një opozitë të fuqishme që sipas tyre do të ishte e shëndetshme për demokracinë, deri tek një qeveri gjithpërfshirëse.