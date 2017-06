Shqipëri, Kqz: Ecuri shumë e mirë e procesit të votimit

Në Shqipëri ka nisur sot procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare. Deri pasdite ne orën 16.00 pjesmarrja ka qenë 35.72 përqind. Kryetari i komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, Klement Zguri, tha se me përjashtim të disa incidenteve të izoluara, procesi ka ecur mjaft mirë. Një rast i ndodhur në Shëngjin të Lezhës çoi në tone të tensionuara dhe shkëmbime të forta akuzash mes LSI-së dhe Partisë socialiste

Që prej orës 7.00 të mëngjesit të sotëm, shqiptarët po votojnë për të zgjedhur se kush do të drejtojë vendin në 4 vitet e ardhshme. Një proces, që dallueshëm nga më parë, ka reflektuar qetësinë me të cilën u zhvillua dhe fushata elektorale. Edhe problemet e zakonshme teknike nëpër qendrat e votimit, kanë qenë shumë më të kufizuara. Pasdite, Kryetari i Komisioit Qëndror të Zgjedhjeve, Klement Zguri, vlerësoi me tone shumë pozitive ecurinë: “Procesi po shkon shumë mirë. Duke patur parasysh se ndonjë parregullsi të dorës së dytë që nuk ndikon në mënyrën se sip o zhvillohet procesi zgjedhor, në ecurinë e vetë ai po shkon shumë mirë”

Disa incidente në pjesë të ndryshme të vendit mbetën të izoluara, përvec ngjarjes në Shëngjin, ku pati të shtëna në ajër dhe një aktivist të LSI-së të lënduar, e cila mori më pas përmasa politike. Presidenti i zgjedhur Ilir Meta, ish kryetar i LSI-së shkoi personalisht në Lezhë: “I thoni të gjithë popullit të Lezhës që ka ardhur Ilir Meta me të gjithë eskortën e vet, me të gjithë miqtë e vet, për të mbrojtur votën dhe dinjitetin e lezhjanëve. Të ngrihen të gjithë për t’i treguar vendin bandave të Rilindjes, bandave të drogës dhe bandave që duan të vjedhin votën”

Më pas zoti Meta do të përdorte tone edhe më të ashpra: “Për çdo dhimbje që shkaktohet nga dhuna e sadistëve të ryesadistit, për çdo pikë gjaku që shkaktohet prej tyre janë vetëm dy përgjegjës sot në Shqipëri, njëri është kryesaditsi dhe tjetri është Haki Droga. Këta të dy do të marrin atë përgjegjësi që nuk u ka shkuar kurrë në mendje në rast se do të ketë qoftë dhe një viktimë për shkak të këtij kursi të shfrenuar sadizmi dhe dhune që duan ushtrjnë ndaj qytetarëve të Shqipërisë”.

Deklarata e tij u pasuan nga një reagim i Partisë socialiste e cila foli për sjellje antiligjore të Presidentit të zgjedhur, i cili po shkel me të dyja këmbët Kodin Zgjedhor, thuhet në deklaratën sipas së cilës “përpjekja e zotit Meta për të tensionuar situatën me deklarata të papaërgjegjshme dhe deklaratat e zyrtarëve të LSI-së me akuza vulgare ndaj Partisë socialiste dhe vetë Policisë së Shtetit, janë të dënueshme motralisht, politikisht dhe ligjërisht”. Shkëmbimet e replikave mes palëve u shtrinë dhe në zona të tjera si për zhvillimet në Vorë apo dhe në Elbasan.

Kryetari i KQZ-ës bëri thirrje që forcat politike të respektojnë ligjin “pikërisht nenin 77 të Kodit Zgjedhor, ku thuhet se heshtja zgjedhorevijon deri në orën e mbylljes së votimit, ekzaktësisht në orën 19:00”

Nga ana e saj ministria e Brendshme gjatë ditës njoftoi se ka patur një rritje të denoncimeve për përpjekje për blerjen e votës. Të paktën 6 persona janë ndaluar që prej ditës së djeshme, ndërsa sot, tre të tjerë u arrestuan pasi fotografuan votën e tyre me telefon celular.

Procesi i votimit pritet të mbyllet në orën 19.00, ndonëse sic e parashikon dhe ligji, nëse në qendrat e votimit në atë orë ka ende votues në radhë për të ushtruiar të drejtën e atyre ata do të lejohen ta bëjnë një gjë të tillë.

Thuajse nga të gjithë drejtuesit e lartë politik dhe shtetëror të vendit, sot i janë drejtuar thirrje qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në votime. “Eshtë dita që shqiptarët të tregojnë se demokracia funksion, së pari përmes pjesmarrjes, por dhe përmes vendimit të tyre për një të nesërme më të mirë”, u shpreh presidenti Bujar Nishani, pas votimit. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama pati një deklaratë mjaft të shkurtër: “Qofshin njerëzit e zakonshëm sot, Zoti që i duhet Shqipërisë. Jam besimplotë se do të kemi një ditë shumë të bukur”, theksoi ai.

Thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë në zgjedhje edhe nga presidenti i zgjedhur Ilir Meta, sipas të cilit shqiptarët sot duhet të votojnë “me ashpërsinë më të madhe, kundër kujtdo që bën presion mbi lirinë e vullnetit të tyre, kundër kutjdo që kërkon të blejë të ardhmen e tyre. Shqiptarët duhet të tregojnë se liria e dinjiteti nuk kanë çmim dhe se e ardhmja e tyre është gjëja më e shenjtë”, deklaroi zoti Meta.

“Mos mungoni në këtë vendimmarrje të madhe, vetëm përmes votës mund të ndryshohet Shqipëria dhe jeta juaj”, ishte thirrja e kreut të opozitës Lulzim Basha, pasi së bashku me familjen votoi në një nga qendrat në kryeqytet. AI theksoi se thirrja shkon “në veçanti për qytetarët e zhgënjyer nga politika. Ky është rasti, kjo është mundësia të bëni dicka për të ndryshuar vendin”, theksoi zoti Basha

Në garë marrin pjesë 18 forca politike, të cilat konkurrojnë me vete, dhe jo përmes koalicioneve. Partitë kryesore janë ato që kanë patur të drejtën dhe të emërimeve të 720 komisionerëve zonal dhe rreth 37 mijë të tjerëve që do të jenë në qendrat e votimit

Zgjedhjet e sotme po ndiqen nga mbi 5 mijë vëzhgues vendas dhe ndërkombëtar. Misioni ndërkombëtar i monitorimit përbëhet nga 330 vëzhgues nga 43 vende, nga të cilët 255 vëzhguesë afatgjatë dhe afatshkurtër të vendosur nga ODIHR-i, 36 parlamentarë dhe punonjës nga Asambleja e OSBE-së, 25 nga Asambleja parlamentare e Këshillit te Europës, dhe 11 nga parlamenti europian.