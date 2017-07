BE-Ballkan, në Trieste udhëheqësit e rajonit

Krerët e shteteve dhe të qeverive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur sot në Takimin e Nivelit të Lartë të Triestes, një tjetër etapë e Procesit të Berlinit, nisma e cila mori jetë në 2014 falë angazhimit direkt të kancelares gjermane Angela Merkel. Procesi i Berlinit synon përshpejtimin e integrimit europian të vendeve të rajonit të Ballkanit, nxitjen e bashkëpunimit mes tyre si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik.

Federica Mogherini, Përfaqësuese e Lartë e Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politika të Sigurisë, Johannes Hahn Komisioneri për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit dhe Violeta Bulc, Komisionere për Transportin, janë pjesë e Takimit të Triestes, së bashku me përfaqësues të lartë nga gjashtë shtete anëtare të BE-së (Austria, Kroacia, Franca, Gjermania, Italia dhe Sllovenia). Në Takim përveç kryeministrit italian Paolo Gentiloni, merr pjesë dhe kancelarja Merken si dhe Presidenti francez Emanuel Macron.

Diskutimet e sotme fokusohen në tri fusha kyçe të bashkëpunimit rajonal: Ndërlidhja, Integrimi rajonal ekonomik dhe zhvillimi i sektorit privat, si dhe Kontaktet mes njerëzve.

Në fushën e ndërlidhjes, synimi është krijimi i kushteve për rritje ekonomike dhe marrëdhënie të mira fqinjësore, në veçanti përmes përgatitjes dhe financimit të projekteve konkrete të investimeve në infrastrukturë rajonale në sektorët e transportit dhe energjisë. Gjatë Takimit, Komisioni Evropian prezantoi fonde të reja të konsiderueshme si pjesë e “paketës vjetore të ndërlidhjes”. Bëhet fjalë për një fond prej 48 milion eurosh të cilat do të shkojnë në mbështetje të sipërmarrjeve, start-up dhe infrastrukturës. Në përfundim të Takimit të Triestes pritet dhe firmosja e Traktatit të Komunitetit të Transportit, i cili do të ndihmojë në integrimin e rrjeteve të transportit në rajon dhe me BE-në dhe do të udhëheqë masat reformuese në sektorin e transportit.

Sa i përket integrimit ekonomik rajonal, partnerët e Ballkanit Perëndimor pritet të bien dakord mbi një plan veprimi për të zhvilluar një Zonë Ekonomike Rajonale me qëllim të rritjes së tërheqjes të rajonit për të rritur investimet dhe për të gjeneruar vende pune, veçanërisht nëpërmjet rritjes inteligjente, bizneseve të reja dhe rritjes së kapacitetit. Sipas kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili ka mbështetur që në fillim idenë e kësaj nisme Zona Ekonomike Rajonale është “ një gur themeli që do të lehtësojë procesin e anëtarësimit tonë në Bashkimin Europian”. Në një shkrim të tijin botuar sot në Wall Street Journal zoti Rama shprehet se “ekzistojnë disa dyshime mbi këtë plan. Disa prej kolegëve të mi të Ballkanit Perëndimor i frikësohen idesë se kjo zonë ekonomike rajonale mund të jetë një rrugë pa krye, një stacion në të cilin Brukseli do të na braktisë. Disa vende anëtare dhe disa liderë europianë, në fakt, kanë shprehur hezitim për zgjerimin e mëtejshëm të BE-së. Megjithatë – thekson ai - mjafton të shohim Marrëveshjen për Tregtinë e Lirë të Europës Qëndrore, marrëveshje në të cilat të gjashtë vendet tona janë firmëtare, për të kuptuar se zona ekonomike mund të ndihmojë, e jo të pengojë progresin tonë. Përfitimet e një zone ekonomike rajonale janë të menjëhershme. Tregu i Ballkanit Perëndimor prej 20 milionë banorësh është më tërheqës për tregtinë dhe për investitorët, se sa tregu shqiptar me më pak se katër milionë banorë”.

Sa i përket kontakteve mes njerëzve, Komisioni Evropian së bashku me qeverinë italiane kanë organizuar në kuadër të Takimit të Triestes, një forum rinor BE-Ballkani Perëndimor, për të vlerësuar rezultatet e arritura që nga viti i kaluar dhe për të eksploruar fusha të tjera të bashkëpunimit. Bazuar në rezultatet e forumit të të rinjve, Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO) me qendër në Tiranë, do të zhvillojë më tej programin e saj të punës për të nxitur bashkëpunimin midis të rinjve të rajonit.