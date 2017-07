50 vjetori i trazirave në Detroit

E gjitha filloi me një bastisje policore në një klub nate.



43 vetë - 33 zezakë dhe 10 të bardhë - u vranë, më shumë se 7,000 u arrestuan dhe 1,400 ndërtesa u dogjën. Pesëdhjetë vjet më vonë, Detroiti vazhdon përpjekjet për rimëkëmbje.



Detroiti nuk ishte qyteti i parë që u godit nga trazirat në verën e vitit 1967. New York dhe Newark, New Jersey, i paraprinë; Dhe në vjeshtë, më shumë se 150 raste të trazirave civile shpërthyen në të gjithë Shtetet e Bashkuara.



Trazira në Detroit filloi pas një bastisjeje të policisë më 23 korrik në një klub të hapur pas orarit. Policia tha se klubi ishte duke shitur pije në mënyrë të paligjshme. Bastisja mjaftoi për të ndezur shkëndijën.



Shumë nga komuniteti fajësuan pakënaqësinë zezake ndaj policisë kryesisht të bardhë dhe politikave të qytetit që i shtynin familjet në lagjet e vjetra dhe të mbipopulluara.



Tanke të Gardës Kombëtare dhe automjete të tjera të blinduara patrullonin nëpër rrugë. Kishte njoftime për snajpera që qëllonin ndaj policisë, Gardës Kombëtare dhe zjarrfikësve nga çatitë dhe pikat e tjera të fshehura.



Qyteti humbi më shumë se 2,000 dyqane në zjarr ose plaçkitje, shumë prej të cilave ishin në pronësi të zezakëve. Mes viteve 1970 dhe 1980, më shumë se 400,000 njerëz do të largoheshin nga qyteti.



Një rënie që kishte filluar tashmë do të përshpejtonte; Detroiti ishte qyteti i katërt më i madh i vendit në 1960, por do të renditej në vendin e 21 në vitin 2016. Klasa e mesme iku, dhe një qytet dikur krenar ra në varfëri, krime dhe dëshpërim.



Gjithsej, popullsia e Detroit ka rënë me rreth 1.1 milion njerëz që nga vitet 1950.



Tani, dy vjet pasi qyteti doli nga rreziku më i madh i falimentimit në historinë e SHBA-së, Detroiti duket se po rimëkëmbet.



Popullsia ka arritur në rreth 670,000 njerëz dhe familjet po përfitojnë nga programe të veçanta për blerjen e shtëpive. Mes viteve 2010 dhe 2014, popullsia e bardhë e qytetit u rrit nga vetëm 76.000 banorë në më shumë se 88.000.



"Ne jemi në periudhën e parë të rritjes në 50 apo 60 vjet. Njerëzit po kthehen," tha kryebashkiaku Mike Duggan në një konferencë shtypi me biznesmenë, filantropë dhe udhëheqës politikë të qytetit.