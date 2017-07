Greva në Venezuelë

Në Venezuelë sot është dita e dytë dhe e fundit e një greve mbarëkombëtare e forcave opozitare që synon të detyrojë presidentin Nikolas Maduro të anulojë votimin për krijimin e një Asambleje Kushtetuese.

Si pasojë e përplasjes së protestuesve me forcat e sigurisë ka mbetur i vrarë një person.

Presidenti Maduro thotë se votimi i së dielës për krijimin e Asamblesë Kushtetuese do të mbahet me qëllimin për rivendosjen e rendit në Venezuelë. Ai fajësoi Shtetet e Bashkuara për problemet e mëdha me të cilat po përballet vendi.

Deri tani më shumë se 100 vetë janë vrarë dhe mijëra janë plagosur gjatë përplasjeve mes forcave të sigurisë dhe protestuesve.

Vendi ndodhet në vështirësi të madhe ekonomike dhe shumë venezuelianë kanë kaluar kufirin në drejtim të Kolumbisë për të siguruar mjetet bazë të jetesës.

Shumë njerëz fajësojnë qeverinë e presidentit Maduro për gjendjen në vend.

Greva e sotme do të pasohet nga një marshim proteste i parashikuar të mbahet nesër në kryeqytetin e vendit Karakas.