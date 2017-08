Koreja e Veriut kundër thirrjeve për të ndalur programin bërthamor

Koreja e Veriut bëri të ditur të hënën se do të vazhdojë programin e saj të armëve bërthamore, duke hedhur poshtë thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për të frenuar veprimet e saj ushtarake agresive.

Misioni i Phenianit në Kombet e Bashkuara pretendoi se sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Koresë së Veriut lidhur me provar e saj me raketa ishin një "shkelje flagrante ndaj sovranitetit të vendit". Mediat shtetërore pretenduan se ato ishin rezultat i një "komploti të urryer të SHBA-së për të izoluar dhe mbytur" vendin komunist.

Koreja e Veriut tha se kurrë nuk do të negociojë programin e armëve bërthamore apo të raketave balistike si dhe se do t'i jepte Shteteve të Bashkuara një "mësim të ashpër" me forcë bërthamore strategjike, nëse Uashingtoni ndërmerrte veprime ushtarake.

Ndërkohë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha të hënën se hapi më i mirë që Koreja e Veriut mund të ndërmerrte për të sinjalizuar se është gati për dialog, do të ishte ndalimi i provave me raketa.

Zoti Tillerson foli për gazetarët në Manila, ku ndodhet për të marrë pjesë në Forumin Rajonal të Vendeve të Azisë Juglindore.

Sipas tij votimi njëzëri i së shtunës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për miratimin e sanksione të reja kundër Koresë së Veriut si përgjigje ndaj provave me raketa balistike, dërgon mesazhin se e gjithë bashkësia ndërkombëtare i sheh veprimet e vendit të papranueshme dhe se pritshmëritë e tyre janë një gadishull Korean i çnuklearizuar.

Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Donald Trump dhe ai i Koresë së Jugut Moon gjatë një bisede telefonike u angazhuan të zbatojnë plotësisht të gjitha rezolutat e Kombeve të Bashkuara lidhur me Korenë e Veriut dhe të "nxisin bashkësinë ndërkombëtare që të bëjë të njëjtën gjë".