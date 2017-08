Kina thotë se do të pezullojë importet nga Koreja e Veriut

Kina njoftoi sot se do të ndalë importin e qymyrit, hekurit, prodhimeve të detit dhe produkteve të tjera nga Koreja e Veriut, në përputhje me sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara të miratuara gjatë këtij muaji.

Vendimi përputhet me premtimin e udhëheqësve kinezë për të zbatuar plotësisht sanksionet, të cilat i miratuan njëzëri sëbashku me anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara, në përgjigje të provave me raketave balistike të Koresë së Veriut.

Sanksionet mund të bllokojnë deri në 1 miliardë dollarë eksporte të Koresë së Veriut.

Ministria kineze e Tregtisë njoftoi se ndalimet e importeve do të hyjnë plotësisht në fuqi më 5 shtator.

Presidenti amerikan Donald Trump dhe anëtarë të tjerë të administratës së tij i kanë bërë thirrje Kinës që të përdorë pozitën e saj si aleati më i rëndësishëm i Koresë së Veriut për të ushtruar presion mbi vendin që të heqë dorë nga programi i armëve bërthamore.

Të hënën ministria e jashtme kineze përsëriti thirrjet për përmbajtje dhe nevojën për të gjetur një zgjidhje politike për situatën.