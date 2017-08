100 vjet më parë në Dardhë të Korçës u hap shkolla e parë shqipe dhe banorët e përkujtuan sot këtë ngjarje me aktivitete. Dardha vazhdon të ruajë lidhjet me komunitetin shqiptar të Amerikës, i cili ka mbështetur herë pas here projekte për komunitetin. Në Dardhë ishte korrespondenti ynë Raimond Kola.