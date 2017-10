Rasti Tahiri, opozita: Të largohet Rama

Në Shqipëri, në përfundim të një takimi të përbashkët, partitë e opozitës kërkuan sot njëzëri largimin e kryeministrit Edi Rama nga drejtimi i Qeverisë. Kërkesa vjen pas dyshimeve për lidhjet mes ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri dhe një prej shqiptarëve të arrestuar dy ditë më parë në Itali si pjesë e një organizate kriminale që merrej me trafikun e marijuanës nga Shqipëria në Itali. Moisi Habilaj, shqiptari i arrestuar rezulton të jetë një i afërm i zotit Tahiri. Ky i fundit ka shpjeguar se Habilajt, janë “kushërinj të tij të shkallës së dhjetë” dhe se nuk ka patur dhe as ka me ta “asnjë raport, aq më pak të paligjshëm”. Në përgjimet e kryera nga policia italiane, Moisi Habilaj përmend disa herë emrin Saimir, të cilin hetuesit italianë e kanë identifikuar pikërisht me ish ministrin shqiptar. Habilaj flet për shuma disa miliona euroshe që sipas tij “Saimiri kishte siguruar vetëm në një muaj” dhe se atij nuk i mjaftonin “as 20 milion euro për fushatat elektorale”. Në raste të tjera përmendet një shumë prej “30 mijë eurosh që duhet t’ja jap atij”, apo dhe për dhurata disa mijëra eurosh “për gruan dhe nënën e Sajmirit”.

Mbledhja e partive të opozitës u thirr nga kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha. Thirrjes së tij ju përgjigj edhe LSI-ja. Për partitë opozitare ish ministri Tahiri është vetëm ndërmjetës mes kryeministrit dhe grupeve kriminale. “Jemi të bindur se drejtuesi dhe përgjegjësi kryesor i lidhjeve të krimit e narkotrafiqeve me kupolën e lartë të shtetit dhe përfaqësuesi kryesor i narkoshtetit, interesave të oligarkisë dhe të korrupsionit është kryeministri Edi Rama”, thuhet në deklaratën e përbashkët, ku njoftohet krijimi i “një Fronti të Bashkuar Opozitar kundër Krimit”.

Kërkesa për largimin e kryeministrit Edi Rama, shoqërohet dhe me kërkesën tjetër për “krijimin e një qeverie të antimafias dhe reformës zgjedhore me mandat të përcaktuar që të cojë vendin drejt zgjedhjeve për të rivendosur legjitimitetin”.

Në deklaratën e tyre partitë e opozitës i kërkojnë “Prokurorit të Përgjithshëm të nisë urgjent dhe të kryejë me shpejtësi, në përputhje me dispozitat kushtetuese e ligjore, hetimin për ish-Ministrin Sajmir Tahiri dhe në bashkëpunim me autoritetet homologe italiane dhe te tjere, të kryejë të gjithë veprimet e nevojshme për të vënë para drejtësisë të gjithë individët e implikuar në trafikun e drogës dhe të armëve, të zbuluar së fundmi”.