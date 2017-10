Çështja Tahiri, Lu: Qytetarët meritojnë të vërtetën

Në Shqipëri, ambasadori amerikan Donald Lu tha sot se “publiku duhet të dijë të vërtetën” për çështjen e ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri për të cilin prokuroria kërkoi nga parlamenti autorizimin për arrestim pasi dyshon për lidhje të tij me vëllezërit shqiptarë Habilaj, njëri prej të cilëve u arrestua javën e shkuar në Itali si pjesë e një organizate kriminale italo-shqiptare që merrej me trafikun e drogës mes dy vendeve. Ambasadori amerikan përfitoi nga pjesmarrja në një aktivitet për korrupsionin në Arsimin a Lartë shqiptar për t’u shprehur rreth kësaj çështje e cila ka shkaktuar një furtunë në politikën shqiptare.

“Ajo që dini është se në komunizëm, Shqipëria kishte problemin e turpshëm të udhëheqësve komunistë që dërgonin njerëz të pafajshëm në burgjet më të tmerrshme: në Spaç, në Burrel dhe në Qafë Bar. Në 27 vitet e fundit, ky vend është përballur me problemin e turpshëm të politikanëve të fuqishëm, nga e djathta dhe nga e majta, që kanë kryer krime të tmerrshme dhe i kanë shpëtuar drejtësisë, pa pushim”. Ambasadori theksoi se “nuk do të ishte e përshtatshme për mua të them nëse Saimir Tahiri është fajtor apo i pafajshëm. Por, është jashtëzakonisht e rëndësishme që ju si drejtues të shoqërisë civile, ju si të rinj dhe ju si qytetarë të Shqipërisë të zbuloni të vërtetën. E drejta për të ditur të vërtetën nuk i përket asnjë partie politike. I përket qytetarëve të Shqipërisë. Ju – shtoi më tej ai - nuk jeni gjyqtarë apo prokurorë, por jeni njerëz që votoni. Ju i dhatë besimin tuaj këtij personi si anëtar i kuvendit dhe si ministër i lartë i kabinetit. Është përgjegjësia juaj të kërkoni që publiku të dijë të vërtetën për këtë çështje. Nëse është i pafajshëm, njerëzit duhet ta dinë këtë. Nëse është fajtor, ai duhet të përballet me drejtësinë”, u shpreh ambasadori amerikan.

Kryeministri Edi Rama përmes një statusi në Facebook falenderoi ambasdorin Lu për deklaratën e tij. “Një mesazh i qartë për shqiptarët që duan drejtësi, jo gjyqe komuniste për këdo që kanë votuar a paguar me taksat tyre”, shkruan kryeministri, ndërsa dje shumica që ai udhëheq votoi kundër kërkesës së prokurorisë për arrestimin e zotit Tahiri. Një vendim që nga opozita u pa si “një akt që vërteton lidhjet e ngushta të qeverisë me krimin” dhe si n”një pengesë ndaj drejtësisë” për të bërë punën e saj.

I pyetur rreth kësaj çështjeje, dje gjatë një interviste për Zërin e Amerikës nga Prishtina, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Brian Yee, u shpreh se ligji duhet zbatuar njësoj për të gjithë, se askush nuk mund të ketë imunitet, dhe se individët nuk duhet të vihen në shenjëstër pse i përkasin një partie a një tjetre, por qeveria shtoi ai, duhet të japë shembullin se është seriozisht e angazhuar për të luftuar korrupsionin.

Komentet e funksionarit të lartë amerikan u interpretuan në mënyra të ndryshme në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha theksoi se “Deklarata e qeverisë amerikane është e qartë: askush nuk është mbi ligjin, askush nuk duhet të gëzojë imunitet nga ligji, prokurorët dhe gjyqtarët duhet t’i shkojnë deri në fund çështjes, është përgjegjësi e qeverisë të tregojë me vepra se është kundër krimit dhe korrupsionit. Duke përshëndetur deklaratën e Zëvendës Ndihmës Sekretarit Hoyt Brian Yee – shprehet zoti Basha - inkurajoj fuqimisht prokurorët, gjyqtarët dhe të gjithë punonjësit e drejtësisë që të mos ndikohen e mos tremben nga asnjë presion politik dhe të mos ndalen as të shkurajohen por të punojnë me kurajo profesionale dhe përkushtim atdhetar deri sa të nxjerrin të vërtetën dhe të bëjnë drejtësi në çështjen Tahiri”.

Nga ana e tij kryeministri Rama në një status në Facebook shkruan “Më qartë se kaq?” duke i bashkangjitur të plotë përgjigjen e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Yee.